شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تصل الدوحة لتمثيل مصر فى بطولة العالم لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

وصلت لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، هنا جودة، إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، استعدادًا للمشاركة فى بطولة العالم للكبار، التى تستضيفها قطر خلال الفترة من 17 إلى 25 مايو الجاري.

وتخوض هنا جودة تدريباتها فور وصولها، في إطار استعداداتها الجادة لخوض منافسات البطولة.



هنا جودة

تستهل هنا جودة مشوارها فى البطولة بمواجهة اللاعبة الصينية وانج يودى فى دور الـ128.

وتُعد هنا جودة من أبرز لاعبات تنس الطاولة في مصر، حيث تحتل حاليًا المركز الـ25 عالميًا، وهو أفضل تصنيف لها حتى الآن، كما تتصدر التصنيف العربي والإفريقي للسيدات .



هنا جودة

وتضم بعثة منتخب مصر المشاركة فى البطولة 11 لاعبًا ولاعبة، من بينهم: محمد البيلى، على غلاب، عمر عصر، يوسف عبد العزيز، محمود حلمى، على مستوى الرجال، وهنا جودة، يسرا حلمى، دينا مشرف، هند فتحى، والتوأم مريم ومروة الهضيبى على مستوى السيدات.

يُذكر أن هنا جودة حققت العديد من الإنجازات خلال مسيرتها، أبرزها:



• التتويج بلقب كأس أفريقيا ثلاث مرات متتالية، آخرها فى مارس 2025.



• الحصول على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للشباب تحت 19 عامًا عام 2024.



• المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 كأصغر لاعبة فى تاريخ مصر فى هذه الرياضة.