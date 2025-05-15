شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن شريف يقود هجوم منتخب الشباب أمام المغرب بنصف نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، تشكيل المنتخب لمواجهة نظيره المغربى، عند التاسعة مساء اليوم الخميس، فى نصف كأس إفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر.

ويضم التشكيل كلاً من : عبد المنعم تامر ، محمد سمير ، أحمد عابدين ، عبد الله بوستنجي ، مهاب سامي ، أحمد كباكا ، محمد السيد ، سيف الدين سفاجا ، أحمد شرف ، محمد زعلوك ومؤمن شريف.

وقال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس قبل لقاء المغرب أن المنتخب جاهز للقاء بعدما نجح في تحقيق الجزء الأول من أحلامه وهو الصعود للمونديال.

وتابع نبيه قائلا: حجز تذكرة المونديال لا شك أنه أمر يمنحنا مزيد من الاستقرار النفسي ورفع الكثير من الضغوط التي عانى منها المنتخب على مدار المنافسات القوية السابقة.

وأضاف: مباراتنا مع منتخب المغرب الشقيق هي (ديربي) عربي أفريقي ونهائي مبكر لأننا سنواجه منافس قوي ومنظم أثبت وجوده قاريا وعالميا على مدار السنوات الأخيرة، نتطلع لتقديم مباراة تليق باسم بلادنا، سندافع بقوة واستبسال عن أحلامنا المشروعة وسنقاتل من أجل استمرار المسيرة نحو الحلم الأفريقي.