شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يسعى لتجهيز بديل على فوزى لمواجهة الإسماعيلى في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني الفني لفريق مودرن سبورت إلى تجهيز بديل لـ علي فوزي لاعب الفريق الذي سيغيب عن الاسماعيلى في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإيقاف عقب الحصول على ثلاث أنذرات ، ويسعى الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت لتجهيز بعض اللاعبين البدلاء لتعويض غياب على فوزى المباراة المقبلة.

ويحل فريق مودرن سبورت ضيف على الاسماعيلى يوم غد الجمعة على استاد غزل المحلة، ضمن الجولة السادسة من عمر المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNILE" في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد الإسماعيلية.

ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الثامن بجدول ترتيب المجموعة الثانية (مجموعة الهبوط) لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورىNILE" برصيد 19 نقطة.