شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تواجه السويسرية سيمونا في نصف نهائى بطولة بارما الإيطالية للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس، إلي نصف نهائى بطولة بارما الإيطالية المفتوحة للتنس، ذات الــ 125 نقطة، وذلك بعد انسحاب اللاعبة يوليا بوتينتسيفا من كازاخستان، والمصنفة رقم 29 عالميا، قبل بدء مباراة الدور الربع النهائى بسبب الإصابة,

وتواجه ميار شريف، المصنفة رقم 64 عالميا، السويسرية سيمونا والتيريت، المصنفة رقم 147 عالميا، غدا الجمعة، في نصف نهائى بطولة بارما الإيطالية المفتوحة للتنس.

وكانت سيمونا والتيريت، قد صعدت إلى نصف نهائى بطولة بارما عقب فوزها على الكندية مارينا ستاكوسيك، المصنفة رقم 128 عالميا، بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 3-6 و6-2 و7-5 بمباراة الدور الربع النهائى التى اقيمت اليوم.

وتقام بطولة بارما الإيطالية المفتوحة للتنس خلال الفترة من 12 وحتى 17 مايو الجارى.