الامارات | بيان رسمي من نادي العروبة: نقبل إعتذار سردار أزمون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي العروبة بياناً رسمياً كشف من خلاله أن لاعب شباب الأهلي الإيراني سردار أزمون قدم إعتذاره لإدارة نادي العروبة وجمهوره وإنها تقدر مبادرته بتصحيح الموقف وتقديمه الإعتذار لما بدر منه مؤخراً.

وقال البيان "انطلاقا من المبادىء والقيم الرياضية وتغليب روح التسامح فإن إدارة النادي تعلن عن قبولها إعتذار اللاعب مع التأكيد على أهمية الإلتزام بالإحترام المتبادل حفاظا على سمعة الرياضة وروح التنافس الشريف بين الجميع".

وجددت إدارة نادي العروبة شكرها لجمهور النادي على وعيهم وحسن تعاملهم مع الموقف مؤكدة أنها ستظل حريصة على حماية مصالح النادي وحقوقه بما يحفظ هيبته ومكانته.