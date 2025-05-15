شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح مصدق جاهز لقيادة دفاع الزمالك أمام بتروجت في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

خضع صلاح مصدق لاعب فريق الزمالك إلى أشعة خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة الفريق السابقة أمام بيراميدز، التي أقيمت أول أمس الثلاثاء.

وكان صلاح مصدق تعرض لإصابة بكدمة في الكاحل خلال المباراة، إلا أنه خضع للفحوصات الطبية والأشعة، والتي كشفت عن جاهزيته.

ومن المقرر أن يظهر صلاح مصدق في تدريبات الفريق غدا في إطار الاستعداد لمواجهة بتروجت في الجولة الثامنة من بطولة الدورى ، و المقرر لها 24 من الشهر الجارى بإستاد الكلية الحربية.

ويعانى الزمالك من عدة إصابات بين صفوفه، حيث تعرض ناصر منسى لإصابة من شد فى العضلة الخلفية،و بنتايج شد عضلى، بينما ناصر ماهر يعانى من إصابة فى أربطة الكاحل ، وأحمد الجفالى ومحمود جهاد جارى تاهيلهما .