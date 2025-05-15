شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى محمود تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى تحت 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعام الثاني على التوالي، واصلت اللاعبة الصاعدة ليلى محمود أحمد عطا تألقها في رياضة الجمباز الفني، حيث حصدت الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجمهورية للجمباز الفنى ط تحت 8 سنوات، والتي نظمها الاتحاد المصري للجمباز على صالة نادي مدينة نصر، وسط منافسة قوية ضمت أكثر من 120 لاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات الرياضية.

وجاء تتويج ليلى محمود احمد عطا حقتت الروتيشين الثالث بفضل أدائها المتكامل والمتميز خلال منافسات البطولة، حيث أبهرت لجنة التحكيم بأدائها المتوازن، الذي جمع بين القوة، المرونة، التناسق الحركي، والدقة في التوقيت، ما منحها التفوق على جميع المنافسات.

كما أحرزت الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز تحت 8 سنوات للموسم الرياضي 2024 - 2025، تحت إشراف الدكتور محمود عويس، رئيس الجهاز الفني، وبمساندة من المدربين محمد هشام، خلود حامد، أحمد كامل ، والمديرة الإدارية رضوى محمد.

وسبق ليلي محمود أن حققت المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز الفني للموسم الماضي 2023 - 2024، كما نالت الذهبية في بطولة الجمهورية لعام 2022 - 2023 لفئة تحت 7 سنوات.

وقد أشاد المسؤولون والمنظمون بالبطولة بليلى وأدائها الاستثنائي، مشيرين إلى أنها قدمت عروضاً مبهرة في جميع المهارات الأساسية المطلوبة وحققت الروتيشن الثالث ضمن العشر الاوائل، من المرونة والتوازن إلى الجري والباليه، وحصلت على المستوى الأول في جميع التقييمات.











