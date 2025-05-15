شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في دوري nile والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة قوية مساء السبت في الدوري الممتاز ( دوري nile ) أمام البنك الأهلي والتي تُعد أحدى المحطات الصعبة في سباق التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي

ويلتقي النادي الأهلي الأهلي مع البنك الأهلي في الثامنة من مساء بعد غد ، السبت، بإستاد القاهرة في الجولة السابعة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والبنك الأهلي على الهواء مباشرة مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويحرص مسئولو النادي الأهلي على توفير كل سُبل الدعم والمساندة للفريق من أجل الفوز ببطولة الدوري التي شهدت منافسة شرسة هذا الموسم مع بيراميدز خاصة في الأمتار الأخيرة.

الأهلي يتربع على قمة الدوري

وواصل الأهلى تمسكه بصدارة دورى نايل بـ52 نقطة بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة عقب فوزه على سيراميكا بهدف مقابل لا شىء، بينما استمر بيراميدز في مطاردته في المركز الثانى بـ50 نقطة عقب فوزه بهدف مقابل لا شىء أيضا على الزمالك بهدف نظيف.