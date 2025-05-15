شكرا لقرائتكم خبر عن التاسعة مساءَ موعد مباراة منتخب الشباب أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، في التاسعة مساء اليوم الخميس، نظيره المغربى، فى نصف نهائى بطولة كأس إفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر، والتي تستمر فعالياتها حتى 18 مايو الجاري.

وتأهل منتخبا مصر والمغرب إلى نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة، بعد صعودهما لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، على حساب غانا وسيراليون على الترتيب، وضمن المنتخبان التأهل لكأس العالم للشباب، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة إلى كأس العالم والذي سيقام في تشيلي.

وتأهل منتخب الشباب، إلى كاس العالم 2025 ونصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه المثير على غانا، بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي جمعت المنتخبين، الإثنين الماضي، على ملعب السويس الجديد في ربع نهائي كأس إفريقيا للشباب، واستطاع منتخب المغرب العبور بعد فوز صعب على نظيره السيراليوني بهدف دون رد، في لقاء امتد للأشواط الإضافية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب، أسامة نبيه مديراً فنياً وحمادة أنور مديرا للمنتخب وعلاء عبده مدرباً عاماً ومحمد عمر النور مدرباً وأيمن طاهر مدرباً لحراس المرمى وأحمد عصام محللاً للآداء ومحمد أكمل طبيباً ومحمد محروس للعلاج الطبيعي وعباس حسنين أخصائي تدليك.

وتقام منافسات كأس العالم تحت 20 عامًا في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر من عام 2025 الجاري، وشارك منتخب مصر للشباب في كأس العالم 8 مرات من قبل، كانت الأولى في 1981، والأخيرة في 2013.