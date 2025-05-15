شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالخميس، 15 مايو 2025 06:16 م
تعرض وسام ابو علي مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي لإصابة بإلتواء في الكاحل خلال مران الفريق وسيخضع اللاعب لفحوصات واشعة غداً ، الجمعة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن التدريبات والمباريات.
وسيكون من الصعب مشاركة وسام أبو علي مع النادي الأهلي في مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد ، السبت، بإستاد القاهرة في الجولة السابعة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز بسبب هذه الإصابة.
من ناحية أخرى ، يترقب مسئولو النادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريفيرو الذي سيتولى تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر ، ويرغب الأهلي في وضع النقاط على الحروف مع المدرب الأسباني الذي أنهى علاقته مؤخراً بنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وتم إقامة حفل وداع له ، ويناقش الأهلي مع المدرب الجديد السياسة العامة للمدرب مع الفريق والجهاز المعاون وغيرها من متطلبات المرحلة المقبلة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز