شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وسام أبو علي بالتواء في الكاحل والأشعة تحدد مدة غيابه عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تعرض وسام ابو علي مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي لإصابة بإلتواء في الكاحل خلال مران الفريق وسيخضع اللاعب لفحوصات واشعة غداً ، الجمعة، لتحديد حجم الإصابة ومدة الغياب عن التدريبات والمباريات.

وسيكون من الصعب مشاركة وسام أبو علي مع النادي الأهلي في مباراة البنك الأهلي المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد ، السبت، بإستاد القاهرة في الجولة السابعة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز بسبب هذه الإصابة.

من ناحية أخرى ، يترقب مسئولو النادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريفيرو الذي سيتولى تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر ، ويرغب الأهلي في وضع النقاط على الحروف مع المدرب الأسباني الذي أنهى علاقته مؤخراً بنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وتم إقامة حفل وداع له ، ويناقش الأهلي مع المدرب الجديد السياسة العامة للمدرب مع الفريق والجهاز المعاون وغيرها من متطلبات المرحلة المقبلة.