شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحول 983 ألف يورو لـ بو طيب ويجهز مستحقات باتشيكو والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك أن مسئولي النادى قاموا بتحويل 983 ألف يورو للمغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق،وهى قيمة مستحقاته المتأخرة ليتم إسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي وانتظار قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفع القيد في هذه القضية.

وأكد المصدر أن الزمالك يجهز في الوقت الحالي مستحقات البرتغالي باتشيكو خلال أيام لغلق ملف مستحقاته المتأخرة،ورفع القيد أيضاً في هذه القضية واستخراج الرخصة الأفريقية،واستكمال المشورا في التعاقد مع صفقات جديدة لخدمة الفريق الأول.

فى سياق مختلف ، يدرس مسئولو الزمالك مقترح أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق قبل مواجهة بتروجت المقرر لها،يوم السبت 24 مايو الجارى ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقدم الرمادى سيناريوهين لمسئولى الزمالك وهو الانتظام في معسكر مغلق لمدة 5 أو 6 أيام، والثاني يتمثل في تطبيق نظام اليوم الكامل، خاصة أن المدرب يريد العمل مع اللاعبين فترة أطول خلال فترة التوقف المقبلة،والتى تصل إلى 10 أيام قبل مواجهة بتروجت.

ويرغب الرمادى فى تحقيق أكثر استفادة ممكنة من فترة التوقف المقبلة،خاصة أنه تولى القيادة الفنية لفريق الزمالك فى وقت صعب،ولم يخض مع اللاعبين فترة إعداد من أجل التعرف عليهم بشكل أكبر وتوظيف إمكانياتهم بما يخدم مصلحة الفريق.