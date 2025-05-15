شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين، لتحفيزهم قبل مواجهة الأهلي المقبلة ضمن منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها السبت المقبل ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي فى تمام الثامنة مساء.

ويلتقي البنك الأهلي مع النادي الأهلي، في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، حيث يبحث أبناء طارق مصطفى عن تحقيق مفاجأة جديدة، بعد التعادل مع الزمالك 2-2 والفوز على بيراميدز 4-2.

وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الماضية أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق، ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات في مسابقة الدوري جاءت مواعيدها كالتالي:

1ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

2ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً

3ـ بتروجت x البنك الأهلي يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت الساعة 9 مساءً

ويستهدف البنك الأهلي حسم المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الجديد.