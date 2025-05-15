دورة روما: الأميركي بول إلى نصف النهائي للعام الثاني تواليا

الرياص - اسماء السيد - روما : بلغ الأميركي تومي بول، المصنف 12 عالميا، نصف نهائي دورة روما الإيطالية للألف نقطة في كرة المضرب، للعام الثاني تواليا، بفوزه الخميس على البولندي هوبرت هوركاتش 7 6 (7 4)، 6 3.

وسيلاقي بول في نصف النهائي الفائز بين الإيطالي يانيك سينر المصنف أول والنروجي كاسبر رود السابع اللذين يلتقيان لاحقا في مباراة ليلية.

وكان بول وهوركاتش التقيا قبل سنة في ملعب فورو إيتاليكو حين تفوق الأميركي 7 5، 3 6، 6 3، قبل أن يسقط في نصف النهائي أمام التشيلي نيكولاس جاري.

وتتركز الأنظار في وقت لاحق على مباراة رود وسينر.

يخوض سينر، الفائز على الأرجنتيني الاختصاصي على أرض ترابية فرانسيسكو سيروندولو في ثمن النهائي، اختبارا صعبا أمام رود، أول لاعب مصنف بين العشرة الأوائل يواجهه منذ عودته من الإيقاف بسبب قضية منشطات.

أحرز رود أخيرا دورة مدريد للألف نقطة وخاض نهائي بطولة رولان غاروس الكبرى مرتين في 2022 و2023.

وبحال بلوغ سينر المربع الأخير، سيواجه مواطنه لورنتسو موزيتي (9) الذي أقصى الأربعاء الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا وحامل اللقب.

وبحال نجح، ستكون هذه أول مرة في العصر المفتوح (1968) يلتقي لاعبان إيطاليان في نصف نهائي دورة روما.

وستكون المشاركة الإيطالية في ذروتها، بحال حجزت جازمين باوليني، الخامسة عالميا، بطاقة النهائي لدى السيدات، عندما تواجه الأميركية بيتون ستيرنز (42).