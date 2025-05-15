شكرا لقرائتكم خبر عن مازن رضا أفضل لاعب في مباراة الزمالك وبطل الكونغو فى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

حصد مازن رضا لاعب فريق كرة اليد بنادي الزمالك علي لقب أفضل لاعب في مباراة فوز فريقه علي نظيره جي اس كي الكونغولي بنتيجة 33-13 في ثانى مبارياته ببطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الحالى ، ونجح الزمالك في الفوز علي نظيره فاب الكاميروني بضربة البداية أمس الأربعاء بنتيجة 27-18 .

وحصد فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك المركز الثالث والميدالية البرونزية للسوبر الإفريقي بالفوز علي نظيره درب سلطان المغربي بنتيجة 41-20 .

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية، حيث أن رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، جي اس كي الكونغولي ، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني و منتدي المغربي .

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي. على نفس الصالة بحضور جماهيرى حيث يلتفى الأهلى مع الفائز من لقاء الترجى التونسى مع منتدى درب سلطان ، وأعلنت قنوات أون سبورت حصولها على حقوق بث مباريات بطولتي كأس السوبر الأفريقي وكأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد للرجال والسيدات التى تنطلق عقب الكؤوس مباشرة .