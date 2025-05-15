شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات منتخب الشباب والمغرب قبل مواجهة نصف نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة بقيادة أسامة نبيه، نظيره المغربى، عند التاسعة مساء اليوم الخميس، فى نصف كأس إفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر.

عملاقا شمال إفريقيا التقيا في مرحلة التصفيات على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في 14 نوفمبر العام الماضي وتمكن "أشبال أطلس" بقيادة المدير الفني محمد وهبي من التفوق (2 – 1) على "الفراعنة" بقيادة المدير الفني البرازيلي وقتها روجيرو ميكالي ’ حيث تقدم سعد الحداد في الدقيقة 44 وأدرك محمد سمير التعادل لمصر في الدقيقة 50 ثم سجل عثمان معاما هدف الفوز في الدقيقة 67 من عمر المواجهة التي أدارها التونسي نعيم حسني.

فوز منتخب المغرب في التصفيات يقابله تفوق مصري في النهائيات حيث حقق منتخب مصر للشباب فوز كبير في الدور الأول لنسخة 2003 في بوركينافاسو (4 – 0) بتوقيع عماد متعب (3 أهداف) وأحمد سعيد وفي النسخة التالية في بنين 2005 تعادلا (2 – 2) في مرحلة المجموعات أيضاً وسجل لمصر محمود علاء وإسلام صيام وللمغرب محسن ياجور وطارق بن دامو.

من ناحيته، قال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل لقاء المغرب في التاسعة مساء غد بإستاد الدفاع الجوي بالدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة في ضيافة مصر بأن المنتخب جاهز للقاء بعدما نجح في تحقيق الجزء الأول من أحلامه وهو الصعود للمونديال.