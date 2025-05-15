شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات البنك الأهلى أمام بطل الكونغو في الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

خسر فريق سيدات كرة اليد بنادي البنك الأهلي أمام نظيره أوتوهو الكونغولي بنتيجة 29-24 في بطولة بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد التى يستضيفها النادى الأهلى خلال الفترة من 14 وحتى 23 مايو الحالى .

سيدات البنك الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع، بترو أتليتكو الأنجولي، أوتوهو الكونغولي، جمعية الساحل التونسي، وفاب الكاميروني.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات قوية للفرق المصرية، حيث أن رجال الأهلي جاء في المجموعة الثانية إلى جانب، الترجي التونسي، ريد ستار الإيفواري، فانز الكاميروني، إيتوال الكونغولي، والجيش الملكي المغربي.

رجال الزمالك وقع في المجموعة الأولى التي تضم، منتدى المغربي، وداد سمارة المغربي، فاب الكاميروني.

بينما جاءت سيدات الأهلي في المجموعة الثانية مع، أول أغسطس الأنجولي، أبيدجان الإيفواري، تي كي سي الكاميروني، وكارا الكونغولي.