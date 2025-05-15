شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه لـ ”الخليج 365”: حل أزمة القيد في الزمالك قريباً والان مع تفاصيل الخبر

قال حسام المندوه أمين صندوق الزمالك، إن خزينة النادى انتعشت مالياً، خلال اليومين الماضيين مؤكداً أنه تم استغلال هذه الأموال في سداد جزء من مستحقات السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق بالإضافة إلى صرف جزء كبير من مستحقات عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وأيضاً ألعاب الصالات.

وأكد المندوه خلال تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن الزمالك سيحل أزمة القيد خلال أيام قليلة كما وعد ،لافتاً إلى أن التنسيق جارى مع باتشيكو المدير الفني السابق للفريق وخالد بوطيب مهاحم الفريق السابق لارسال مستحقاتهم وفتح القيد بشكل رسمي تمهيداً لابرام صفقات جديدة.

وأوضح المندوه أن نادى الزمالك بذل جهداً مكثفاً خلال اليومين الماضيين لسداد مسحقات مالية قديمة خاصة بجهات حكومية منها الضرائب والكهرباء، حيث تم التفاوض مع هذه الجهات لتخفيض وجدولة المبالغ المستحقة من أجل تخفيف الأعباء المالية على النادى الأبيض .

في وقت سابق ، أكد أمين صندوق نادى الزمالك إن فرع النادى فى أكتوبر حلم تحول إلى واقع بعد سنوات طويلة من الانتظار، مؤكداً أن هناك مفاجآت ستسعد جماهير القلعة البيضاء قريباً وستكون بشرى سارة لهم.

وأضاف المندوه:"لم نود أن نتحدث عن فرع الزمالك فى أكتوبر إلا بعد أن نبدأ العمل فعلياً، وقريباً سننظم رحلات للأعضاء حتى يروا كيف تحول الحلم إلى واقع بعد غياب سنوات طويلة".