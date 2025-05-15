شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثانى على التوالى.. جولف مدينتي يستضيف بطولة "هيشتر باريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادي مدينتي للجولف غداً الجمعة بطولة "هيشتر باريس" للجولف ، للعام الثاني على التوالي . وتقام البطولة بمشاركة نخبة من أشهر لاعبي الجولف الهواة والمحترفين ، حيث يشارك في البطولة أكثر من 80 لاعباً محليا وأجنبياً من مختلف الجنسيات .

وأكد عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال بمجموعة طلعت مصطفى، إن تنظيم بطولة "هيشتر باريس" للعام الثاني على التوالي يعكس ثقة كبرى العلامات التجارية في نادي مدينتي للجولف، وقدرته على استضافة كبرى البطولات والفعاليات الخاصة بلعبة الجولف بمشاركة أشهر اللاعبين من مختلف دول العالم، وهو ما يتماشى مع أهدافنا في أن تصبح الأندية الرياضية للمجموعة وجهة للبطولات العالمية في مختلف الرياضات، كان آخرها البطولة العربية للجولف للناشئين والسيدات 2025، والتي استضافها نادي مدينتي للجولف منذ أيام قليلة ونالت إشادات كبيرة من الإتحاد العربي للجولف وجميع المسئولين والوفود العربية واللاعبين المشاركين في البطولة.

وأكد بول أنطاكي ، وكيل العلامة التجارية "هيشتر باريس" في مصر ، أنه تم اختيار نادي مدينتي للجولف لإستضافة البطولة للعام الثاني على التوالي نظراً لنجاحاته الكبيرة ومكانته المعروفة كوجهة عالمية لرياضة الجولف. وأشار أنطاكي إلى النجاح الكبير لبطولة العام الماضي التي أقيمت بهدف إطلاق براند دانيال هيشتر لملابس الجولف لأول مرة في مصر، وهو ما كان بمثابة انطلاقة قوية للبراند في السوق المصري.

وتعد Hechter Paris أول علامة تجارية في العالم متخصصة في مجال الأزياء والـ Life Style ، تأسست عام 1962 في باريس ، ولديها متاجر في أكثر من 65 دولة حول العالم .

يُشار إلى أن نادي مدينتي للجولف تم اختياره كأفضل ملعب جولف في أفريقيا لعامي 2023 و 2024، فضلا عن فوزه بجائزة أفضل ملعب جولف في مصر لـ 4 أعوام متتالية، وذلك بحسب تصنيف World Golf Awards المتخصصة بتقييم ملاعب الجولف على مستوى العالم. ونجح نادي مدينتي للجولف منذ تأسيسه في استضافة العديد من البطولات المحلية والدولية ، كان أبرزها بطولة سلسلة الجولة الأسيوية لمحترفي الجولف "الآشيان تور"، وهي من أكبر البطولات العالمية للجولف ، ما يسهم بشكل كبير في جذب السياحة الرياضية إلى مصر.



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