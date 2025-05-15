شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى وعبد المجيد وكهربا يرفعون شعار "النجم تلميذ" والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية خضوع حسام عبد المجيد لاعب فريق الزمالك إلى أداء امتحانه الدراسى، قبل ساعات من مباراة فريقه أمام بيراميدز بالجولة السادسة من بطولة الدورى.

و لم يكن حسام عبد المجيد أول لاعب يخضع لأداء الامتحان من قبل، حيث سبقه العديد من اللاعبين على رأسهم رمضان صبحى، وقت كان لاعبا في الأهلى، بالإضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا وقت كان لاعبا في الأهلى أيضا.

حسام عبد المجيد

وخرج حسام عبد المجيد من معسكر الزمالك قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك وبيراميدز، بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني، ورافقه إدارى الفريق، وانتظره وعادا سويا مرة أخرى للمعسكر ، وشارك أساسيا في المباراة .

رمضان صبحى

وخطف رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز الأنظار خلال الساعات الماضية بعد أن تم القبض على احد الطلاب، بتهمة أداؤه الامتحان بدلا من رمضان صبحى، واستدعت النيابة وكيل المعهد، لسماع أقواله، بالإضافة إلى استجواب الطالب المتهم.

وقام أشرف عبد العزيز محامى اللاعب بكشف حقيقة علاقة اللاعب بالطالب المقبوض عليه ، من خلال نشر الحقيقة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بيان رسمى جاء فيه:"، ينفى اللاعب رمضان صبحى نفياً قاطعاً أى صلة له بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق،و لم يتم إخطارنا بأى استدعاء رسمى من أى جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أى اتهام للاعب حتى تاريخه، ونؤكد أن رمضان صبحى لم يكن على علم مطلقًا بما تم تداوله، وأنه لا تربطه أى علاقة بهذا الشخص من قريب أو بعيد.

وحين كان رمضان صبحى لاعبا في الأهلى خضع لأداء امتحان الثانوية العامة، بأحد مدارس كرداسة، وهو ما جعل لجمهور يلتف حول اللاعب لالتقاط الصور معه.

كهربا

عندما كان محمود كهربا لاعبا في صفوف الزمالك، حرص على الذهاب لأداء امتحان آخر العام فى إحدى الجامعات الخاصة، قبل 48 ساعة من خوض نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وعندما كان لاعبا في صفوف الأهلى ذهب لأداء الامتحان بإحدى الجامعات، والذى تزامن مع استعدادات فريقه لمباراة العودة لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي وقبل يومين فقط من اللقاء.

