هشام نصر يتابع مع الرمادى استعدادات الزمالك لمواجهة بتروجيت

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يتابع مسئولو نادى الزمالك مع أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق ، استعدادات الفريق الأول لمواجهة بتروجيت بالجولة الثامنة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز

ويعقد هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك جلسات متواصلة مع أيمن الرمادى، للترتيب للاستعدادات لمواجهة بتروجيت، فى ظل غياب حسين لبيب رئيس النادى لتواجده فى فرنسا للاطمئنان على حالته الصحية لمروره بوعكة صحية.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك مقترح أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق قبل مواجهة بتروجت المقرر لها،يوم السبت 24 مايو الجارى ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقدم الرمادى سيناريوهين لمسئولى نادى الزمالك وهو الانتظام في معسكر مغلق لمدة 5 أو 6 أيام، والثاني يتمثل في تطبيق نظام اليوم الكامل، خاصة أن المدرب يريد العمل مع اللاعبين فترة أطول خلال فترة التوقف المقبلة،والتى تصل إلى 10 أيام قبل مواجهة بتروجت.

ويرغب الرمادى فى تحقيق أكثر استفادة ممكنة من فترة التوقف المقبلة،خاصة أنه تولى القيادة الفنية لفريق الزمالك فى وقت صعب،ولم يخض مع اللاعبين فترة إعداد من أجل التعرف عليهم بشكل أكبر وتوظيف إمكانياتهم بما يخدم مصلحة الفريق.