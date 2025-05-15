شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا يقترب من البقاء في المصري بعد انتهاء تعاقده والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم بقاء النيجيري جون إيبوكا، مهاجم النادي المصري مع الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل، مع اقتراب نهاية تعاقده بانتهاء الموسم الجاري، حيث كان المصري تعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي قادماً من سيراميكا في صفقة انتقال حر، لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

وخاض جون إيبوكا 10 مباريات مع المصري خلال الفترة الماضية سجل خلالهم هدفين.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري بقيادة أنيس بوجلبان ، لمواجهة سيراميكا بالجولة السابعة من الدوري، والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق السابع عشر من مايو الجاري.

وتعادل المصري في مباراته الماضية بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري نايل أمام وفاركو إيجابيا بهدف لكل فريق.

وتأكد غياب محمد هاشم مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة فاركو التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتراجع النادي المصري إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما خطف البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37، ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات فيما يتبقى للمصري مباراتان فقط.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.