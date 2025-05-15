شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معركة الهبوط في الدورى قبل صدامات الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المنافسة على الهروب من الهبوط على صفيح ساخن بعد الصحوة التى قام بها فريقا إنبى ومودرن سبورت اللذان كانا يقبعان فى المركزين الثامن والتاسع فى مجموعة تفادى الهبوط فى الأسابيع الماضية مما أدى إلى دخول أكثر من نادى فى دوامة الهبوط فى بطولة الدورى المصرى.

صحوة إنبى ومودرن تقلب الموازين

ونجح فريق مودرن فى حصد 7 نقاط فى آخر 3 مباريات ليصل إلى النقطة 19، ويتحرك من المركز الأخير إلى المركز الثامن ويقلص فارق النقاط على غزل المحلة صاحب أول مراكز النجاة إلى نقطتين فقط قبل 3 جولات على النهاية، بالإضافة إلى ضم سموحة صاحب الـ23 نقطة من 6 مباريات لسباق الهبوط.

أما إنبى فجمع 12 نقطة فى آخر 5 مباريات فاصلة فى بطولة الدورى، استطاع تحقيق 4 انتصارات وخسر مباراة، حيث فاز على كل من مودرن سبورت وغزل المحلة والإسماعيلى وسموحة وهزيمة من الجونة، ليجمع 12 نقطة دفعت بالفريق إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة، أى حصد نقاط فى 5 مباريات مثلما حصد الفريق البترول فى 17 مباراة.

تراجع الإسماعيلى وغزل المحلة

فى الوقت الذى أنعش إنبى ومودرن سبورت آمالهم فى البقاء تراجعت نتائج غزل الإسماعيلى وغزل المحلة التى أدت إلى دخولهم دوامة الهبوط، حيث يقبع الإسماعيلى فى المركز الأخير برصيد 19 نقطة بالتساوى مع مودرن سبورت وتجمعهما مواجهة الخميس المقبل ستكون حاسمة بشكل كبير لموقف الفريقين، ثم يلتقى الجونة وينهى مشواره مع غزل المحلة، الذى تنتظره 3 مواجهات نارية أمام الجونة وطلائع الجيش والإسماعيلى.

قطبا الإسكندرية فى مرحلة الخطر

ودخل فريقا الاتحاد السكندرى وسموحة منطقة الأخطر أيضا ولكن موقفها أفضل إلى حد ما من الإسماعيلى وغزل المحلة، حيث يملتك الاتحاد 24 نقطة فى المركز الرابع ويحتاج 4 نقاط لحسم البقاء بشكل رسمى، أما سموحة فيمتلك 23 نقطة ويتبقى له مباراتين فقط وهو ما يصعب موقفه، حيث يحتاج الفوز على الاتحاد أو زد للاطمنان على بقائه.

زد والجونة والطلائع

وضمن فريق زد بشكل رسمى بقاءه فى الدورى الممتاز فى الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة، فيما يحتاج الجونة نقطة واحدة لضمان البقاء، وكذلك طلائع الجيش الذى نجح فى تحقيق فوز مهم على الجونة رفع به رصيد إلى 26 نقطة ويحتاج نقطتين لضمان البقاء.

مباريات الأندية المهددة بالهبوط..

إنبى 24 نقطة فى المركز الرابع.. يتبقى لفريق إنبى 3 مواجهات قوية أمام كل من طلائع الجيش "15 /5" وزد "25 / 5" وأخيرا مع الاتحاد السكندرى "29 /5".

الاتحاد السكندرى 24 نقطة فى المركز الخامس.. يتبقى لفريق الاتحاد السكندرى 3 مواجهات قوية أمام كل من سموحة "16 /5" ومودرن سبورت "25 / 5" وأخيرا مع إنبى "29 /5".

سموحة 23 نقطة فى المركز السادس.. يتبقى لفريق سموحة مباراتين فقط أمام الاتحاد السكندرى "16 /5" وزد "29 /5".

غزل المحلة 21 نقطة فى المركز السابع.. يتبقى لفريق غزل المحلة 3 مواجهات قوية أمام كل من الجونة "16 /5" وطلائع الجيش "26 / 5" وأخيرا مع الإسماعيلى "29 /5".

مودرن سبورت 19 نقطة فى المركز الثامن.. يتبقى لفريق مودرن سبورت 3 مواجهات قوية أمام كل من الإسماعيلى "15 /5" والاتحاد السكندرى "25 / 5" وأخيرا مع طلائع الجيش "29 /5".

الإسماعيلى 19 نقطة فى المركز التاسع.. يتبقى لفريق الإسماعيلى 3 مواجهات قوية أمام كل من مودرن سبورت "15 /5" والجونة "25 / 5" وأخيرا مع غزل المحلة "29 /5".