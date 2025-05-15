شكرا لقرائتكم خبر عن أنيس بوجلبان يستعين بالأهلي لاستكشاف سيراميكا قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعان الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، بالمباريات السابقة لفريق سيراميكا بالدوري، وآخرها مواجهة الأهلي التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى أبناء علي ماهر قبل صدام الدوري.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي المصري، معسكراً مغلقا لمواجهة سيراميكا بالجولة السابعة من الدوري، والمقرر إقامتها على ستاد السويس الجديد في الثامنة مساء السبت المقبل الموافق السابع عشر من مايو الجاري.

وتعادل المصري في مباراته الماضية بالجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري نايل أمام وفاركو إيجابيا بهدف لكل فريق.

وتأكد غياب محمد هاشم مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق سيراميكا.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة فاركو التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتراجع النادي المصري إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بينما خطف البنك الأهلي المركز الرابع برصيد 37، ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات فيما يتبقى للمصري مباراتان فقط.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس مصر من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، كما ودع ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على يد سيمبا التنزاني بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-1، وخرج المصري أيضاً من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.