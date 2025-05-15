شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 15 -5 -2010، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه لأهم الأخبار الرياضية على الساحة.

فتح القيد للموسم الجديد 2 يونيو للأهلى بسبب فيفا و11يونيو للأندية بعد نهاية الكأس

استقر مسئولو اتحاد الكرة على فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 2 يونيو للنادي الأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا –.

لقاءات الكؤوس الأفريقية لليد اليوم.. الزمالك أمام بطل الكونغو والأهلى مع ريد ستار

تتواصل منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم 41 التى يستضيفها النادى الأهلى لليوم الثانى على التوالى، حيث تقام اليوم الخميس 6 مباريات ضمن مرحلة المجموعات، سيكون أبرزها مواجهة رجال الأهلى أمام ريد ستار الإيفوارى ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، فى الثامنة مساءً، على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

كهربا على رأس الفوج الثانى للرياضيين العائدين من ليبيا

تتواصل وزارة الشباب والرياضة اتصالاتها مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الخارجية والسفارة المصرية بليبيا، لعودة باقى الرياضيين العالقين هناك ، في ظل الأجواء والأحداث المشتعلة هناك.

التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة

تعقد في الخامسة مساء اليوم لجنة التظلمات باتحاد الكرة اجتماعها، اليوم، الخميس، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

ربيعة يقترب من الدوري السعودي بعد فشل تجديد عقده مع الأهلي

اقترب رامي ربيعه مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي من الانتقال إلي الدوري السعودي بعد أن دب الخلاف بينه وبين إدارة الأهلي حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

3 ملايين دولار تٌبعد زحزوح عن حسابات الزمالك

خرج المغربى أمين زحزوح لاعب فريق الجيش الملكى المغربى من حسابات مسئولو الزمالك، وابتعد عن قائمة المرشحين للانضمام للفريق الفترة الجارية.

صورة متداولة لوصول الإسباني ريفيرا لتوقيع عقده مع الأهلي

تداول بعض النشطاء صورة للإسباني خوسيه ريفيرا المدير الفني المحتمل للأهلي عند وصوله للقاهرة من أجل حسم ملف توقيع العقود مع الفريق الأحمر خلفا للسويسري مارسيل كولر الذي تمت إقالته.

