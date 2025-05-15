شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد وسام مرسى وحمزة علاء يقتربون من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

في ظل بحث الزمالك عن صفقات قوية، لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية، هناك أكثر من لاعب في قائمة المرشحين للانضمام للفريق الأبيض، وبالفعل دخلت لجنة التخطيط في مفاوضات معهم، لجس النبض ومعرفة رأيهم في الانضمام للفريق.

وعلى رأس هؤلاء اللاعبين كل من طارق حامد لاعب الفريق السابق، و ضمك السعودى الحالي ، حمزة علاء حارس مرمى النادى الأهلى، وكذلك سام مرسى لاعب إيبسويتش تاون الإنجليزي.

وينتظر طارق حامد لاعب وسط ضمك السعودي، تلقى عرضًا رسميًا من نادى الزمالك للعودة إلى صفوفه فى صفقة انتقال حر، حيث يمنى اللاعب النفس العودة للقلعة البيضاء، وختام مسيرته داخل جدران النادى، ويرحب بعض مسئولي الزمالك بفكرة عودة اللاعب في ظل الرغبة في تواجد قائد للفريق، إلا أن الأمر سيكون متروكًا للجنة التخطيط والجهاز الفنى الذي سيكون متواجدًا مع بداية الموسم.

بينما وافقت لجنة التخطيط بنادى الزمالك على ضم المصرى سام مرسى المحترف في الدورى الإنجليزي بعد طرح اسم اللاعب خلال اليومين الماضيين لتدعيم مركز خط الوسط، ورغم أن البعض أبدى تحفظاً على عٌمر سام مرسى الذى وصل إلى 33 عاماً،إلا أن وجود اللاعب في الدورى الإنجليزي،وحفاظه على ثبات مستواه ولياقته البدنية، دفع لجنة التخطيط بنادى الزمالك إلى الموافقة بإجماع على ضم اللاعب في انتقالات الصيف.

وفيما يخص حمزة علاء انتهت علاقته بالنادى الأهلى بشكل نهائى، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة احتراف ، حيث يمتلك عرضاً من أحد أندية الدرجة الثانية من الدورى الفرنسى ولديه رغبة فى الاحتراف، في الوقت الذى يرغب فيه مسئولو الزمالك لضم اللاعب لحل أزمة حراسة المرمى بالفريق الأبيض.

