شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الزمالك القادمة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة أمام بتروجت في مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد الخسارة التي لحقت بالفريق أمام بيراميدز بالجولة السادسة من بطولة الدورى، بهدف دون رد، حيث اكتفى الزمالك بالمركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما صعد بيراميدز لوصافة الدورى برصيد 50 نقطة.

ويعود الزمالك إلى التدريبات غد الجمعة بمقر النادى، بعد أن قرر أيمن الرمادى منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الهزيمة أمام بيراميدز.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة السابعة من بطولة الدورى يومى 16 و 17 مايو الجارى، حيث تقام مباريات مرحلة الهبوط يوم 16، بينما مباريات التتويج في اليوم التالى.

وفيما يخص الزمالك فيعود للمشاركة في الجولة الثامنة في ظل راحة الفريق خلال الجولة السابعة المقبلة .

وجاء

موعد مباريات الزمالك القادمةفي بطولة الدورى كالتالى..

الزمالك × بتروجيت.. يوم السبت 24 مايو على استاد الكلية الحربية - 8 مساء فى الجولة الثامنة.

الزمالك × فاركو.. يوم السبت 31 مايو بدلا من الأحد 1 يونيو على استاد القاهرة - 8 مساء فى الجولة التاسعة.

