شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاوضات الزمالك مع كوتيسا والان مع تفاصيل الخبر

مازال السويسرى ديريك كوتيسا داخل دائرة اهتمام مسئولي الزمالك ، لتدعيم خط هجوم الفريق في ميركاتو الصيف، في ظل حرص الفريق الأبيض على التعاقد مع صفقات سوبر ترضى طموح الزمالك وتعوض رحيل أحمد مصطفى زيزو، وتكون صفقة قادرة على المنافسة مع الفريق على مختلف البطولات.

ورفع الزمالك سقف العرض المالى، والذى اقترب من المليون و نصف المليون دولار، تمسكا بضم اللاعب للفريق، في ظل دعم أحد رجال الأعمال للصفقة بأى سعر.

وتوقفت الأيام الماضية المفاوضات مع كوتيسا بسبب رفض زوجته التي لا ترغب فى التواجد بالشرق الأوسط فى الوقت الحالي، وتفضل استمرار كوتيسا في أوروبا، وهو ما أدى لتعطيل المفاوضات خلال أيام قليلة.

وتلقى كوتيسا عرضين من كوبنهاجن الدنماركى، وأيك اليوناني، إلا أنه لم يبدى موافقة على أي منهم ، ولم يوقع على عقود انتقال لأى فريق، في الوقت الذى عاد فيه لزمالك إلى الصورة وتمسك بضم اللاعب، وأًصبح كوتيسا ووكيله يفاضلون بين العروض الثلاث في الفترة الحالية.