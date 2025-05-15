شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر الزمالك في تدعيم حراسة المرمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يعانى فريق الزمالك من أزمة في مركز حراسة المرمى في الفترة الحالية رغم وجود الثنائى محمد عواد ومحمد صبحى في صفوف الفريق، بالإضافة إلى ثنائى الشباب بالقلعة البيضاء.

وتكمن الأزمة في عدة أسباب تكشف عنها التساؤلات و الإجابات التالية..

س: ما سبب الأزمة في حراسة مرمى الزمالك؟

ج: شهدت الأيام الماضية وبالتحديد منذ تولى أيمن الرمادى تدريب الفريق خلفا للبرتغىلى جوزيه بيسيرو المهمة، أزمة في حراسة مرمى الفريق وبالتحديد في أول مباراة يقودها الرمادى مع الأبيض.

س: ولماذا حدثت الأزمة؟

ج: كان الزمالك يعتمد على عواد في حراسة مرمى الفريق بمباريات الدورى، بينما يشارك محمد صبحى في مباريات كأس مصر، ولكن في أول مباراة للرمادى أمام سيراميكا تم دخول محمد صبحى أساسيا في تشكيل الفريق على حساب محمد عواد، وهو ما تسبب في أزمة عندما تعرض صبحى لإصابة خلال المباراة ورفض عواد المشاركة إلا بعد تدخل من كل أفراد الجهاز الفني في ظل اعتراض عواد على التحدث مع عماد المندوه مدربا للحراس.

س: ما سبب خلاف عواد والمندوه؟

ج: يرجع سبب خلاف عواد و المندوه إلى أنه في خلال ظهور المندوه مدرب للحراس في أحد اللقاءات التليفزيونية قال أنه يفضل مشاركة صبحى في المباريات أكثر من عواد لإقتناعه بمستوى صبحى أكثر من عواد.

س: ما رد فعل النادى على تصرف عواد؟

ج: تم تحويل محمد عواد إلى التحقيق بالشئون القانونية بالنادى على خلفية اعتراضه على المشاركة، و طريقته مع مدرب حراس الفريق.

س: وما موقف محمد صبحى؟

ج: تعرض محمد صبحى للفت نظر من جانب النادى لرغبته في استكمال اللقاء رغم الإصابة التي تعرض لها بشد في الرسغ.

س: من يحرس عرين الزمالك في المباريات؟

ج: تم الاعتماد على محمد عواد في مباراة بيراميدز الماضية بعد انتهاء أزمته، وفى ظل إصابة صبحى.

س: لماذا يبحث الزمالك عن حارس مرمى؟

ج: يبحث الزمالك عن حارس مرمى في ظل إصابة محمد صبحى، ورغبة النادى في عدم حدوث أزمات للفريق في الوقت الحالة، إضافة إلى أن الحارسان بفريق الشباب محمود الشناوى، وعمر عبد العزيز مازالا لايملكان خبرة الاعتماد عليهما بصورة أساسية في حراسة مرمى الفريق، كما ترى لجنة التخطيط أن هذا المركز بحاجة لتدعيم من أجل خلق نوع من المنافسة بين الحراس، لاسيما أنه تم وضع عدة أسماء مرشحة على طاولة اللجنة لبحث إمكانية التعاقد مع أي منهما.

س: من هم الحراس المرشحين للانضمام للزمالك؟

ج: دخل أكثر من حارس في حسابات الزمالك للانضمام إلى الفريق في الصيف على رأسهم محمود جنش لاعب مودرن سبورت، وحمزة علاء حارس الأهلى، بالإضافة إلى صلاح زكريا حارس الدحيل القطرى.

