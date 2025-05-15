شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى يحذر ثلاثي البنك الأهلي من الانشغال بالعروض قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

حذر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، ثلاثي الفريق، أسامة فيصل، أحمد ربيع، والتوجولي ياو أنور، من الانشغال بعروض الرحيل قبل نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد تهافت الأندية على اللاعبين الثلاثة عقب تألقهم بالموسم الجاري.

وكان الثنائي، أحمد ربيع وأسامة فيصل، دخلا في دائرة اهتمامات النادي الأهلي لتدعيم هجوم ووسط الفريق الأحمر في الموسم الجديد، بينما تلقى ياو أنور عرضاً قطرياً إلا أن إدارة النادي رفضت التفريط في أي لاعب نظراً للمنافسة على المركز الرابع بالدوري.

ويلتقي البنك الأهلي مع النادي الأهلي، في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، حيث يبحث أبناء طارق مصطفى عن تحقيق مفاجأة جديدة، بعد التعادل مع الزمالك 2-2 والفوز على بيراميدز 4-2.

وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الماضية أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق، ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات في مسابقة الدوري جاءت مواعيدها كالتالي:

1ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

2ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً

3ـ بتروجت x البنك الأهلي يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت الساعة 9 مساءً

ويستهدف البنك الأهلي حسم المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الجديد.