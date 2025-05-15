شكرا لقرائتكم خبر عن البنك يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، تحت القيادة الفنية لـ طارق مصطفى، تدريباته استعداداً لمواجهة الأهلي في مسابقة الدوري، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر لقاءات حسم بطولة الدوري.

ويلتقي البنك الأهلي مع النادي الأهلي، في تمام الثامنة مساء غداً السبت على ستاد القاهرة الدولي، حيث يبحث أبناء طارق مصطفى عن تحقيق مفاجأة جديدة، بعد التعادل مع الزمالك 2-2 والفوز على بيراميدز 4-2.

وكان البنك الأهلي تعادل في الجولة الماضية أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق، ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

ويتبقى للبنك الأهلي 3 مباريات في مسابقة الدوري جاءت مواعيدها كالتالي:

1ـ الأهلى x البنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساءً

2ـ البنك الأهلي x المصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد الساعة 8 مساءً

3ـ بتروجت x البنك الأهلي يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت الساعة 9 مساءً

ويستهدف البنك الأهلي حسم المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري، وذلك للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم الجديد.