هنا جودة تصنع التاريخ: أصغر مصرية بين كبار العالم في تنس الطاولة

الشارقة - اميمة ياسر - صاروخ مصري يصعد في التصنيف العالمي... هنا جودة إلى المركز 25 وتُشعل محركات البحث

إنجاز جديد للفتاة الذهبية

تصدر اسم هنا جودة، لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، مؤشرات البحث على "جوجل"، بعد إعلان تصنيفها الجديد ضمن أفضل 25 لاعبة على مستوى العالم وفقًا للاتحاد الدولي لتنس الطاولة للسيدات (ITTF).

وأعلنت جودة عن إنجازها، مساء أول من أمس، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، معبّرة عن سعادتها البالغة بوصولها إلى هذا الترتيب العالمي، بعد أن قفزت مركزين دفعة واحدة من المركز الـ27 إلى الـ25.

إنجاز مصري غير مسبوق

هذا التصنيف الجديد يجعل هنا جودة أعلى لاعبة مصرية وعربية وأفريقية في التاريخ تصل إلى هذا الترتيب العالمي في فئة السيدات، ما يُعد خطوة استثنائية في مسيرتها الرياضية، وهي لا تزال في سن المراهقة.

كيف تصنع بطلاً في بيتك؟ دروس من قصة "هنا"

مع هذا النجاح اللافت، تتحوّل قصة هنا جودة إلى مصدر إلهام للأسر المصرية والعربية، خاصة مع اقتراب الإجازة الصيفية، حيث يبدأ كثير من الآباء في التفكير بكيفية تنمية مواهب أطفالهم.

في هذا السياق، يقدم خبراء التربية والموهبة عدة نصائح، مستلهمين من مسيرة هنا.

خطوات لتنمية مواهب الأطفال

اكتشف شغف طفلك مبكرًا

لا تُجبره على مجال محدد، بل راقب اهتماماته الطبيعية—هل ينجذب للرياضة؟ الفن؟ التكنولوجيا؟ الشغف هو البوابة للتميّز.

وفّر بيئة محفزة

مثلما تدربت هنا في بيئة رياضية محترفة، ساعد طفلك على الانخراط في أماكن تُنمّي موهبته: النوادي، الورش، والمراكز الثقافية.

علّمه الانضباط لا الضغط

النجاح يتطلب التزامًا، لكن لا بد أن يُقدَّم بأسلوب ممتع يوازن بين الجدية والمرح.

لا تقارنه بأحد

المقارنة تقتل الثقة. شجّعه على أن يتفوّق على نفسه بالأمس، لا على الآخرين اليوم.

حافظ على توازنه النفسي

لا تنسَ أنه ما زال طفلًا، يحتاج للّعب، للراحة، وللأصدقاء.

كن أنت مصدر دعمه

بكلمة، بحضورك، أو حتى بمتابعة إنجازاته… وجودك بجانبه يصنع الفارق.



كلمة أخيرة:

إن صعود هنا جودة في تصنيف عالمي مرموق لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة موهبة، شغف، دعم عائلي، وتخطيط واضح. نجاحها ليس فقط نصرًا رياضيًا، بل رسالة أمل لكل بيت فيه طفل لديه حلم.