شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القيد للموسم الجديد 2 يونيو للأهلى بسبب فيفا و11يونيو للأندية بعد نهاية الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة على فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 2 يونيو للنادي الأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا –.

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- من فتح باب القيد لكل الأندية المشاركة في كأس العالم يوم 2 يونيو.

بينما تقرر فتح باب القيد يوم 11 يونيو لأندية الدوري الممتاز ، خاصة أن الموسم الحالي ينتهي يوم 5 يونيو بمباراة كأس مصر التي تجمع الزمالك و بيراميدز في نهائي كأس مصر.