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فتح القيد للموسم الجديد 2 يونيو للأهلى بسبب فيفا و11يونيو للأندية بعد نهاية الكأس

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فتح القيد للموسم الجديد 2 يونيو للأهلى بسبب فيفا و11يونيو للأندية بعد نهاية الكأس

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القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة على فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 2 يونيو للنادي الأهلي بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية بناء على تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا –.

طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا- من فتح باب القيد لكل الأندية المشاركة في كأس العالم يوم 2 يونيو.
بينما تقرر فتح باب القيد يوم 11 يونيو لأندية الدوري الممتاز ، خاصة أن الموسم الحالي ينتهي يوم 5 يونيو بمباراة كأس مصر التي تجمع الزمالك و بيراميدز في نهائي كأس مصر.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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