شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار تٌبعد زحزوح عن حسابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

خرج المغربى أمين زحزوح لاعب فريق الجيش الملكى المغربى من حسابات مسئولو الزمالك، وابتعد عن قائمة المرشحين للانضمام للفريق الفترة الجارية.

وطلب زحزوح مقابل مالى كبير، حيث طلب الحصول على 3 ملايين جنيه للموافقة على الانضمام للزمالك، وهو مبلغ كبير في ظل الظروف التي يمر بها النادى حاليا.

ويرجع سبب المغالاة في رحيل اللاعب إلى الزمالك، لتلقيه عرضا من المجر، وهو ما جعله يعيد التفكير مع ناديه في العرض المقرر الموافقة عليه.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات مع اللاعب ووكيل أعماله للتوصل إلى اتفاق بشأن الانضمام للفريق الأبيض، وانتظر الزمالك رد اللاعب على العرض، في ظل رغبة اللاعب الاحتراف بالدوريات الأوروبية، إلا أن الرد جاء من النادى المغربى بمبلغ مالى كبير نظير الموافقة على الصفقة.