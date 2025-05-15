شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين مرشحين لتدعيم دفاع الأهلي في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع إدارة الأهلي تدعيم الدفاع علي رأس أولويات الموسم الجديد في ظل التراجع الكبير في مستوي بعض اللاعبين والنقص الذي سوف يتسبب فيه رحيل بعض اللاعبين مثل رامي ربيعه الذي اقترب من الرحيل بسبب عدم تجديد عقده.



دفاع الأهلي يعاني في الفترة الماضي بسبب الإصابات وتراجع مستوي بعض اللاعبين مثل المغربي أشرف داري الذي تكررت إصابته أكثر من مرة بالإضافة إلي مصطفي العش المعار من زد ولم يثبت جدارته بالاستمرار في صفوف الفريق حتي الأن .



كما بات رحيل رامي ربيعه أمر شبه مؤكد في ظل الخلاف حول تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل لاتفاق حول المقابل المادي المناسب له حتي يوقع علي العقد الجديد ولم يتبقي سوي ياسر إبراهيم الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ولكنه اتفق علي كافة بنود عقده الجديد.



النقص العددي في الدفاع جعل إدارة الأهلي تفاوض عدد من اللاعبين لتدعيم الدفاع الأحمر في الموسم الجديد وتحديدا قبل المشاركة في كاس العالم للأندية وفي مقدمتهم هؤلاء اللاعبين هادي رياض مدافع بتروجيت (26 عاما)والذي يلقي قبولا كبيرا من المسئولين في الأهلي.



وهناك ياسين مرعي مدافع فاركو والذي يتميز بصغر سنه (23 عاما) ويضعه مسئولو الأهلي في بؤرة الاهتمام لتدعيم الدفاع الأحمر.

ودخل عمرو الجزار(25 عاما) مدافع غزل المحلة حسابات الأهلي لتدعيم الدفاع في الموسم الجديد ويرون أنه نسخة من الصخرة وائل جمعة مدافع الأهلي الأسبق ويجيد اللعب بالرأس والتدخلات القوية.