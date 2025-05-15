شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الزمالك .. شحاتة ومنسى وبنتايج ينضمون لقائمة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية وبالتحديد مباراة الزمالك أمام بيراميدز التي جمعت الفريقين أول أمس بالجولة السادسة من مرحلة الحسم ببطولة الدورى الممتاز، خروج 4 لاعبين من الفريق الأبيض للإصابة، بخلاف تأهيل 3 لاعبين أخرين بالزمالك.

وتعرض ناصر منسى، ومحمود بنتايج، صلاح مصدق للإصابة، بينما لم يشارك محمد شحاتة رغم تواجده ضمن القائمة الأساسية، بسبب الإصابة أيضا.

نرصد في السطور التالية تطورات حالة المصابين في الزمالك خلال الساعات الأخيرة..

محمد شحاتة

تواجد محمد شحاتة في التشكيل الأساسي لمباراة أول أمس بعد التأكد من سلامته وخضوعه لأشعة وفحوصات دقيقة خلال الأيام القليلة الماضية، وخلال عمليات الإحماء اللاعب شعر بآلام في العضلة الخلفية ليتم الاستقرار بشكل سريع على استبداله حرصاً على سلامته وتجهيز للمباريات المقبلة في مسابقة الدوري ومباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ناصر منسى

في الدقيقة 34 من مباراة الزمالك وبيراميدز خرج ناصر منسى مصابا بعد شعوره بالام، وتم استبداله بسيف الجزيرى الذى شارك بدلا منه واستكمل اللقاء، وكشف الجهاز الطبي للفريق أن منسى يعانى من شد في العضلة الخلفية على أن يخضع لفحوصات لتحديد البرنامج العلاجى المقرر أن ينفذه خلال الفترة المقبلة، حيث يخضع اللاعب إلى أشعة غد الجمعة لتحديد البرنامج العلاجى.

صلاح مصدق

وفيما يخص صلاح مصدق فتعرض إلى إصابة بكدمة في الكاحل، وتم تبديله في إجراء تحفظي حتى لا تتفاقم الإصابة.

محمود بنتايج

وعانى محمود بنتايج لاعب الفريق من إجهاد عضلى، و تم استبداله في المباراة أيضا، على أن تحدد الفحوصات الطبية موقفه من المباراة المقبلة



ورفض الجهاز الفنى المجازفة بأحمد الجفالى الذى كان يعانى من الام اسفل الظهر ، مع الام في الخلفية.،غيبته الفترة الماضة عن المباريات، ويرفض أيمن الرمادى مدرب الفريق مشاركة الجفالى حتى لا تتفاقم الإصابة

كما يٌعد محمود جهاد أحد المصابين بالفريق فيعانى من شد فى العضلة الخلفية، تسببت فى غيابه عن مباراة المصري والبنك الأهلى وسيراميكا وبيراميدز، كما تغيب ناصر ماهر لاستمرار معاناته من إلتواء فى الكاحل.

