شكرا لقرائتكم خبر عن التظلمات تجتمع في الخامسة مساء اليوم لحسم أزمة مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد في الخامسة مساء اليوم لجنة التظلمات باتحاد الكرة اجتماعها، اليوم، الخميس، لحسم قراراتها بشأن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز، والتي لم تُلعب بسبب انسحاب الفريق الأحمر بداعي عدم استقدام حكام أجانب للمباراة.

ويحسم مسئولو اللجنة في اجتماع اليوم، قرارات اللجنة النهائية بشأن الأزمة بعد دراسة وفحص التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، في تصريحاته لليوم السابع، أن المباراة لن تُعاد كما تردد مؤخرا، موضحا أن القرارات ستصدر اليوم الخميس ، ولن يتم تأجيل إعلان القرارات.

وقررت لجنة الاستئناف (التظلمات) بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها الأخيرة حجز التظلمات المقدمة إليها فيما يتعلق بمباراة الزمالك مع الأهلي ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الأول لإصدار قرارها في جلسة 15 مايو الجاري مع إلزام رابطة الأندية بإرفاق أسباب قراريها السابقين.

كما قررت اللجنة أيضاً التصريح لجميع من تقدموا بتظلمات في هذا الشأن تقديم المستندات والمذكرات الخاصة بتظلماتهم خلال أسبوع، وأهابت لجنة الاستئناف بوسائل الإعلام كافة عدم تناول أي أخبار عن اللجنة إلا بعد الرجوع لاتحاد كرة القدم فيما يصدر عنها من قرارات.