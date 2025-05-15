جائزة إميليا-رومانيا: بياستري لمواصلة انتصاراته وفيراري في امتحان "محلي"

الرياص - اسماء السيد - إيميليا رومانيا (أ ف ب) يأمل سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري في مواصلة زخم انتصاراته عندما يخوض جائزة إميليا رومانيا الكبرى على حلبة إيمولا التي تستضيف الجولة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد الأحد، في حين يسعى فيراري لاستعادة توازنه بعد بداية مخيبة في امتحان صعب أمام "تيفوزي".

تنتقل الفورمولا واحد إلى القارة الأوروبية للمرة الأولى هذا الموسم حيث تخوض 3 جوائز كبرى على مدار ثلاثة أسابيع تواليا، في حين تتسلط الأضواء على سكوديريا فيراري التي تصارع في ظل ماكلارين المهيمن وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية.

وسيكون فيراري بقيادة بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون أمام امتحان عسير حين يظهر للمرة الاولى أمام جماهيره "تيفوزي" على أرض حلبة أوتودرومو إنتسو إي دينو فيراري التي تقع على بُعد 100 كلم من مقر الفريق التاريخي مارانيلو، وذلك بعد ست سباقات متواضعة ونتائج لم ترتق للتوقعات.

نال الوافد الجديد هاميلتون وزميله شارل لوكلير من موناكو حصتهما من الانتقادات اللاذعة بعد بداية مخيبة، وتحديدا تلك التي طاولت "السير" الذي يصارع لايجاد السرعة المطلوبة والأداء خلف مقود سيارته الحمراء، في حين وعد فيراري بادخال العديد من التعديلات التقنية على سيارته أس أف 25 لحلّ المشكلات التي يعاني منها.

ورغم فوز هاميلتون في السباق السريع (سبرينت ريس) في شنغهاي، إلّا انه ما زال يلهث خلف أول منصة تتويج له مع "الحصان الجامح" في جائزة كبرى، بينما يتأخر فيراري الرابع بفارق 152 نقطة عن ماكلارين متصدر ترتيب الصانعين (246 مقابل 94).

في ميامي، كان البريطاني ولوكلير حديث "بادوك" الفورمولا واحد بعدما دخلا بصراع على المركز السابع، تدخل على اثره مدير الفريق الفرنسي فريدريك فاسور لنزع فتيل التوتر.

خلال السباق، انتقد هاميلتون الذي حلّ ثامنا خلف سائق الإمارة استراتيجية فيراري علنا عبر الراديو.

قال لوكلير الذي يخوض عامه السابع مع فيراري "من وجهة نظري، اتخذنا هذا العام اتجاهات متطرفة للغاية فيما يتعلق بإعدادات السيارة لاستخراج المزيد من قدراتها".

وأضاف من أهدى فيراري منصة التتويج الوحيدة هذا العام بحلوله ثالثا في جدة "من الصعب دائما مقارنة المعايير المعتمدة من قبل السائقين لشرح الأمور".

وضمن سباق متصل، قال فاسور "منذ السباق الأخير (في ميامي في بداية أيار/مايو) (...) قمنا بإعداد كل شيء (...) بهدف تعظيم إمكانات مجموعتنا، من أجل السماح لشارل ولويس بتقديم أفضل ما لديهما".

"مناسبة خاصة"

بالنسبة لهاميلتون، كانت من دون أدنى شك تجربة جديدة صعبة، لذا عمد هذا الأسبوع للتخلي عن كل ما يمكن أن يشتت انتباهه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الغاء متابعة الجميع على موقع إنستغرام حيث لديه قرابة 40 مليون متابع.

شمل هذا الإلغاء أيضا كل ما يتعلق بفيراري وكلبه روسكو.

وفي وقت سيجلس هاميلتون خلف مقود سيارته الحمراء في إيطاليا، يشارك الشاب الإيطالي كيمي أنتونيلي ابن الـ 18 عاما الذي خلفه في مرسيدس، بدوره للمرة الأولى على أرضه وأمام جماهيره مع "الأسهم الفضية" والذي، مثل معظم الفرق، سيجلب حزمة من التعديلات التقنية إلى الحلبة الضيقة والكلاسيكية الواقعة بين المدينة والنهر وكروم العنب.

قال النمسوي توتو وولف مدير مرسيدس "نشأ في بولونيا القريبة، وستكون هذه مناسبة مميزة له".

وأضاف "لكنه سباق كغيره، يساوي 25 نقطة، وهذا كل ما يهم في النهاية".

بات أنتونيلي أصغر سائق ينطلق من المركز الأول في سباق سريع في الفئة الأولى، ويسجل أسرع لفة ويتصدر السباق، حيث حقق السائق الشاب بداية رائعة إلى جانب البريطاني جورج راسل.

بالنسبة لمرسيدس صاحب المركز الثاني في ترتيب الصانعين (141 نقطة)، فإن إدارة الإطارات تظل بمثابة وصمة عار بمواجهة ماكلارين.

"سنجري العديد من التحديثات خلال السباقات القليلة المقبلة" قال وولف "على الرغم من أننا نعلم أن منافسينا سوف يتحسنون أيضا".

لكن بياستري هو من أثار الإعجاب أكثر بفضل رباطة جأشه وثباته، حيث حقق 4 انتصارات منذ بداية العام منها 3 تواليا في البحرين والسعودية وميامي، ليتصدر ترتيب السائقين برصيد 131 نقطة متقدما بفارق 16 نقطة عن زميله البريطاني لاندو نوريس الفائز في أستراليا، و32 نقطة عن فيرستابن الثالث.

ريد بول في قلب الشائعات

من ناحيته، يكافح ريد بول للبقاء ضمن سرعة ماكلارين، لذا يتعيّن عليه بدوره إجراء "بعض التعديلات" على سيارته آر بي21.

في عطلة نهاية الأسبوع الرقم 400 في الفورمولا واحد، يتوجب على الحظيرة النمسوية التي يحتل المركز الثالث في ترتيب الصانعين أن تجمع نفسها، بعدما حققت فوزا يتيما هذا الموسم في اليابان بفضل "ماد ماكس" في 6 نيسان/أبريل.

قال البريطاني كريستيان هورنر مدير ريد بول "عدنا إلى أوروبا مع حلبات مختلفة، وطبيعة مختلفة للحلبات".

وفي وقت أشارت بعض وسائل الإعلام المتخصصة أن مستقبل هورنر بات مهددا بسبب تردي النتائج، أكدت مصادر مقربة من ريد بول لصحيفة ديلي ميل أن منصب المدير الفني الإنكليزي ليس مهددا في هذه المرحلة.

وستشهد عطلة نهاية الأسبوع في إيطاليا أيضا عودة السائق الأرجنتيني فرانكو كولابينتو إلى حلبات البطولة العالمية، بعدما قرر فريق ألبين الاستعانة بخدماته بدلا من الأسترالي جاك دوهان. شارك كولابينتو في تسعة سباقات مع وليامس الموسم الماضي.

وشهد ألبين استقالة مفاجئة لمديره البريطاني أوليفر أوكس الأسبوع الماضي ليحلّ الإيطالي فلافيو برياتوري بدلا منه، علما ان الاخير كان يشغل منصب المستشار التنفيذي في الفريق.