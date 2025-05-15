أن بي ايه: تمبروولفز يُقصي ووريرز ويبلغ نهائي الغربية وسلتيكس يُبقي على حظوظه

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : بلغ مينيسوتا تمبروولفز نهائي المنطقة الغربية بفوزه على غولدن ستايت ووريرز 121 110 الأربعاء في المباراة الخامسة ليحسم السلسلة 4 1، فيما أبقى بوسطن سلتيكس على حظوظه بالتأهل بفوزه على نيويورك نيكس 127 102 ليقلّص الفارق إلى 3 2 في نصف نهائي الشرقية في الأدوار الاقصائية (بلاي أوف) لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب "تارغيت سنتر" في مينيابوليس، أثبت تمبروولفز مرة جديدة تفوقه على بطل الدوري 7 مرات، ليتأهل إلى نهائي الغربية للموسم الثاني تواليا حيث ضرب موعدا مع الفائز من سلسلة دنفر ناغتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر، علما أن الاخير يتقدم 3 2 قبل المواجهة السادسة في دنفر.

في المقابل، عانى ووريرز لإيجاد ايقاعه الهجومي في ظل غياب نجمه ملك الرميات الثلاثية ستيفن كوري الذي تعرض للاصابة في المباراة الاولى من السلسلة، ما اعتبر ضربة قاسية للفريق.

وكعادته، بسط تمبروولفز سيطرته منذ البداية في الربع الأول بفضل دقة رميات لاعبيه ليتقدم بفارق 25 نقطة قبل نهاية الربع الثالث. وعلى الرغم من عودة ووريرز إلى أجواء اللقاء وتقليصه الفارق إلى 9 نقاط قبل 7 دقائق من النهاية، إلّا أن اصحاب الارض استجمعوا قواهم وانهوا المباراة بفوز مستحق.

وبرز في صفوف الفائز جوليوس راندل بتسجيله 29 نقطة أضاف إليها 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما ساهم أنتوني إدواردز بـ 22 نقطة إلى 12 تمريرة حاسمة و7 متابعات.

وعلى ملعبه "تي دي غاردن" في بوسطن، رد حامل اللقب بأفضل طريقة ممكنة على الاصابة القوية التي تعرض لها نجمه جايسون تايتوم بإلحاقه الهزيمة بضيفه نيكس ليبقي على آماله في بلوغ نهائي الشرقية.

وكان تايتوم قد أصيب بتمزق في وتر أخيل خلال المباراة الرابعة التي خسرها سلتيكس 113 121 الإثنين.

وسجل الثنائي ديريك وايت وجايلن براون 60 نقطة معا لصالح سلتيكس، ما أرجأ حسم نيكس للسلسلة وحتّم خوض مباراة سادسة على ملعب ماديسون سكوير غاردن في نيويورك الجمعة.

وأنهى وايت اللقاء برصيد 34 نقطة، فيما سجل براون 26 وأضاف إليها 12 تمريرة حاسمة و8 متابعات، بينما تألق لاعب الارتكاز لوك كورنيت من على مقاعد البدلاء دفاعيا ووقف سدا منيعا أمام المحاولات الهجومية لنيكس بفضل 7 صدات وسرقة.

كما ألقى كورنيت بثقله هجوميا فسجل 10 نقاط والتقط 9 متابعات، من ضمن 6 لاعبين في سلتيكس سجلوا 10 نقاط أو أكثر.