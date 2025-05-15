شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى وبيراميدز فى دوري nile قبل قرار لجنة التظلمات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير كرة القدم المصرية قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري، فيما يخص أزمة مباراة الأهلي والزمالك في المرحلة النهائية من الدوري.

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري بين الأهلي وبيراميدز بعد مرور 6 جولات من مرحلة التتويج بالمسابقة المحلية.

ولم يقبل الأهلي بخوض قمة مباراة الجولة الأولى من عمر مرحلة التتويج ببطولة الدوري، بسبب عدم إسناد اللقاء لطاقم تحكيم أجنبي، ما دفع إدارة الرابطة المصرية بإصدار قرار باعتبار الزمالك فائزا 3-0، وخصم 3 نقاط من رصيد الأهلي بنهاية الموسم.

وتراجعت الرابطة عن قرار خصم 3 نقاط من الأهلي بنهاية الموسم، ما أثار غضب الزمالك وبيراميدز ودفعهما للتقدم بتظلم لدى لجنة التظلمات فى الاتحاد.

ترتيب الدوري سيتغير حال قررت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة خصم 3 نقاط من الأهلي نهاية الموسم على خلفية الانسحاب أمام الزمالك، علمًا أنه الأمر سيتحدد اليوم الخميس بالقرار النهائي كما أعلنت اللجنة الخميس الماضى.

موعد إعلان لجنة التظلمات قرار أزمة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري



سيكون موعد إعلان لجنة التظلمات قرارها حول أزمة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري اليوم الخميس وسيكون القرار نهائياً، إما باعتماد قرار الرابطة بعدم خصم نقاط من الأهلي، أو بإلزام الرابطة بخصم نقاط من النادي.

وأصدرت لجنة الاستئناف باتحاد الكرة بيانا أعلنت من خلاله تأجيل إعلان قرارها بشأن التظلمات المقدمة إليه حول مباراة الزمالك والأهلي فى الدوري الى اليوم حيث أبلغت طه عزت، رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية، باستدعائه اليوم من أجل شرح المواد الذي تم اتخاذ بها قرارات الرابطة في أحداث مباراة الأهلي والزمالك.

ويتبقى للأهلي مباراتين أمام فرق البنك الأهلي وفاركو، ويلاقى بيراميدز نظيره بتروجت ثم سيراميكا.

مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري المصري هذا الموسم 2024 / 2025:

بتروجيت × بيراميدز

السبت 17 مايو – الساعة 8:00 مساء على ستاد بتروسبورت

سيراميكا × بيراميدز

الأربعاء 28 مايو الساعة 8 مساءاً على ستاد هيئة قناة السويس

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية فى الدوري حتى نهاية الموسم 2024 / 2025 :

السبت 17 مايو

الأهلي مع البنك الأهلى 8 مساءً على ستاد القاهرة

الاربعاء 28 مايو

الأهلي مع فاركو الساعة 8 مساء على ستاد القاهرة