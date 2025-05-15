شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات الكؤوس الأفريقية لليد اليوم.. الزمالك أمام بطل الكونغو والأهلى مع ريد ستار والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس رقم 41 التى يستضيفها النادى الأهلى لليوم الثانى على التوالى، حيث تقام اليوم الخميس 6 مباريات ضمن مرحلة المجموعات، سيكون أبرزها مواجهة رجال الأهلى أمام ريد ستار الإيفوارى ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، فى الثامنة مساءً، على صالة الأمير عبد الله الفيصل.

وتقام اليوم الخميس 3 مباريات داخل صالة الأهلى على النحو التالى..

جينيس كينشاسا الكونغولي الديمقراطي أمام الزمالك (الساعة 4 عصرًا – رجال).

الجيش الملكي المغربي أمام الترجي التونسي (6 مساءً – رجال).

الأهلي أمام ريد ستار الإيفواري (8 مساءً – رجال).

وتقام 3 مباريات داخل صالة اتحاد الشرطة على النحو التالي:

أوتوهو الكونغولي أمام البنك الأهلي (3 عصرًا – سيدات).

بترو أتلتيكو الأنجولي أمام فاب الكاميروني (5 مساءً – سيدات).

منتدى درب السلطان المغربي أمام وداد سمارة المغربي (7 مساءً – رجال).

يذكر أن فريق سيدات الأهلي نجح أمس في تحقيق الفوز الأول له بالبطولة على حساب كلارا ياوندي الكاميروني، بنتيجة 39 – 19.