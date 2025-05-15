شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يقدم تقريرا شاملا عن حالة مصابى الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الجهاز الطبى لفريق الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، تقريراً شاملاً عن حالة المصابين داخل الفريق، خاصة أن هناك أكثر من لاعب ابتعد عن المشاركة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات،فضلاً عن اللاعبين الذين انضموا حديثاً للمجموعة القديمة.

وتعرض ثلاثي الزمالك ناصر منسي،محمود بنتايج وصلاح مصدق للإصابة خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت الثلاثاء الماضي في مسابقة الدوري الممتاز وتعرض فيها الأبيض للهزيمة بهدف دون رد.

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي أن منسي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين تعرض المغربي صلاح مصدق لإصابة بكدمة في الكاحل، في حين اشتكى محمود بنتايج من تعرضه لإجهاد عضلي، ويعانى ناصر ماهر من ألتواء فى الكاحل،ومحمد شحاتة تعرض لألآم فى العضلة الخلفية،بينما يواصل أحمد الجفالى تنفيذ البرنامج التأهيلي ،ويعانى محمود جهاد من شد فى العضلة الخلفية.