شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش شروط القيد للموسم الجديد في اجتماع الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش اتحاد الكرة شروط القيد للموسم الجديد، في جلسة مع الأندية تعقد يوم 20 مايو المقبل وتتطرق أيضا لمناقشة شكل الدوري المصري في الموسم الجديد.

ويلعب الدوري المصري بنظام استثنائي خلال الموسم الحالي بسبب التأخر في بدايته، ومن المنتظر أن يهبط فريقين من الدوري خلال الموسم الحالي مع صعود 3 فرق بشكل طبيعي ليكون الدوري مكون من 19 فريقا خلال الموسم المقبل.

وأخطر الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية بمواعيد فترات تسجيل اللاعبين (القيد) الخاصة بالموسم الجديد 2025/2026، وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد بشكل رسمي، تنطلق الفترة الأولى للقيد الصيفي بداية من 2 يونيو 2025 وتستمر حتى 7 أغسطس 2025، حيث ستكون هذه الفترة مخصصة لتسجيل اللاعبين الجدد وقيدهم في القوائم الأساسية للأندية.

كما تم تحديد فترة تقديم القائمة الأولى للأندية خلال هذه المرحلة، والتي تبدأ من 2 يونيو وحتى 20 يونيو 2025، على أن يُغلق باب إضافة اللاعبين في القوائم عند منتصف ليل 7 أغسطس بالتوقيت المحلي.

أما عن الفترة الثانية للقيد الشتوي، فقد حُددت في بداية العام المقبل، وتبدأ من 1 يناير وحتى 12 فبراير 2026، حيث تتيح هذه المرحلة الفرصة أمام الأندية لإجراء التعديلات على قوائمها من خلال ضم لاعبين جدد أو إعارة بعض العناصر.