شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مرتقبة مع ريفيرو قبل قيادة الأهلى فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو الأهلي عقد جلسة خاصة مع الأسباني خوسيه ريفيرو الذي سيتولى تدريب الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر ، ويرغب الأهلي في وضع النقاط على الحروف مع المدرب الأسباني الذي أنهى علاقته مؤخراً بنادي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي وتم إقامة حفل وداع له ، ويناقش الأهلي مع المدرب الجديد السياسة العامة للمدرب مع الفريق والجهاز المعاون وغيرها من متطلبات المرحلة المقبلة.

على الصعيد ذاته، يواجه محمد شوقي مدير الكرة بالأهلي، الغموض بشأن مستقبله داخل الجهاز الفني بعد التعاقد مع الأسباني خوسيه ريفيرو ومساعديه الخمسة ، وهم سيرجيو ألمينارا ( مدرب مساعد) و كارلوس نودار باز ( مدرب ) وماركوس أباد( مدرب حراس مرمى) بجانب عضو أخر ، ومن المقرر أن يتواجد عماد النحاس ضمن الجهاز الفني الجديد للأهلي، أما موقف محمد شوقي فمازال غامض وهناك إحتمالات لعدم تواجده في الجهاز الجديد لأن محمد يوسف المدير الرياضي سيقوم بمهام مدير الكرة، كما أن المدرب الأسباني الجديد للفريق يُفضّل أن يكون هناك شخص أو أثنين فقط من مصر ضمن جهازه المعاون ، ولم تحسم إدارة الكرة في الأهلي ، مصير محمد شوقي بشكل نهائي ورغم أن فرص بقاؤه صعبة لكن هناك إمكانية باستمراره حال إقناع خوسيه ريفيرو بذلك وهو ما سيتحدد خلال الساعات المقبلة.