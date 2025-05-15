شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواجه أيرلندا في بطولة بولندا الودية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، نظيره الأيرلندي، اليوم الخميس، في ثاني مواجهات دورة بولندا الودية، التي يشارك فيها ناشئو الفراعنة، في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

واستهل منتخب مصر تحت 16 سنة مشواره في دورة بولندا الدولية (بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير) بالفوز على نظيره الكندي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الطرفين، الثلاثاء الماضي، في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وانتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي رغم لعب المنتخب بنقص عددي منذ الدقيقة 80 بعد طرد أحد لاعبيه وبعدها ثم تم الاحتكام لركلات الترجيح وفقاً للائحة البطولة وتمكن منتخب مصر من حسمها لصالحه (4 – 3).

كانت بعثة المنتخب الوطني لهذه المرحلة السنية قد غادرت مطار القاهرة فجر الإثنين الماضي، برئاسة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى 22 لاعباً والجهاز الفني والإداري والطبي.