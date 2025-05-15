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الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

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الزمالك يدرس مقترح أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف قبل مواجهة بتروجت

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 15 مايو 2025 08:00 ص

 يدرس مسئولو نادى الزمالك مقترح أيمن الرمادى المدير الفنى للفريق قبل مواجهة بتروجت المقرر لها،يوم السبت 24 مايو الجارى ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية لبطولة الممتاز.

وقدم الرمادى سيناريوهين لمسئولى نادى الزمالك وهو الانتظام في معسكر مغلق لمدة 5 أو 6 أيام، والثاني يتمثل في تطبيق نظام اليوم الكامل، خاصة أن المدرب يريد العمل مع اللاعبين فترة أطول خلال فترة التوقف المقبلة،والتى تصل إلى 10 أيام قبل مواجهة بتروجت.

ويرغب الرمادى فى تحقيق أكثر استفادة ممكنة من فترة التوقف المقبلة،خاصة أنه تولى القيادة الفنية لفريق الزمالك فى وقت صعب،ولم يخض مع اللاعبين فترة إعداد من أجل التعرف عليهم بشكل أكبر وتوظيف إمكانياتهم بما يخدم مصلحة الفريق.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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