شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتأهل لمواجهة لاعب بيرو فى نصف نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل البطل المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للاسكواش والتى تستضيفها شيكاغو الأمريكية، وذلك خلال الفترة بين 9 إلى 18 مايو الجاري، بمجموع جوائز مادية يصل إلى 635 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفاز علي فرج في مباراة الدور ربع النهائي على مواطنه طارق مؤمن بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-8, 11-4.

بينما خسر يوسف سليمان أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-1, 11-8.

بذلك يلتقي علي فرج مع البيروفي ديبجو إلياس في نصف نهائي البطولة.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، لقب بطولة العالم للاسكواش عن النسخة الماضية، وفى منافسات الرجال يحمل البيروفى دييجو الياس لقب النسخة الأخيرة.