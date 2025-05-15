شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك بالجولة الثانية من نصف نهائي سوبر السلة رجال والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجولة الثانية من مباريات نصف نهائي دورى كرة السلة رجال، حيث يلتقى الأهلى مع الزمالك كما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سبورتنج في منافسات نفس الجولة ، وتقام المباريات بالصالة الرئيسية ببرج العرب بالأسكندرية.

ووفقا لنظام البطولة فيلتقى كل فريقين في 5 مباريات ، المباراة الأولى أقيمت أول أمس الثلاثاء وفاز فيها الزمالك 72-70، المباراة الثانية تقام اليوم، المباراة الثالثة تقام السبت الموافق 17 مايو، المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، فتقام الإثنين الموافق 19 مايو، والمباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الثلاثاء الموافق 20 مايو.

وتشهد المباريات حضور جماهيرى بعدد 2000 مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور 2000 مشجع في المباراة الواحدة، بواقع 1000 مشجع لكل فريق، في مواجهتي نصف النهائي.

كانت مباريات الجولة الأولى شهدت فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 70- 72 ، وفوز سبورتنج على الاتحاد السكندرى 74-65