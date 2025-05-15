شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الثامنة مساء غد الجمعة على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة لمرحلة تفادى الهبوط بمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى اليوم.

حذر تامر مصطفى المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه من انتفاضة مودرن سبورت الذى يحقق نتائج متميزة فى الأمتار الأخيرة من عمر مسابقة الدوري قبل مباراة الفريقين الجولة المقبلة.

فى المقابل نجح الجزائري عبد الحق بن شيخة فى إعادة مودرن سبورت لسكة الانتصارات بعد دوامة النتائج السيئة التي عانى منها الفريق، لكن استعاد توازنه منذ بداية مرحلة تفادى الهبوط.

وإستغل تامر مصطفى عدم وجود مباريات للدراويش على مدار هذا الأسبوع وخاض فترة إعداد مصغرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات والعمل على حل أزمة العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق.

كما يعمل تامر مصطفى على تجهيز أحمد الشيخ بدنيا وفنيا للاستعانة به في المباريات الثلاثة القادمة، بعدما شارك بديلا لأول مرة هذا الموسم في دقائق أمام إنبى.

وتنتظر فريق الإسماعيلى مواجهة نارية فاصلة ومفترق طرق أمام مودرن سبورت، يدخلها الإسماعيلى المباراة وهو فى أشد حاجة لتحقيق الفوز، خاصة أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، بينما يدخل مودرن سبورت المباراة فى قمة مستواه بعدما استعاد الكثير من قوته متسلحا بالحالة المعنوية العالية للاعبيه.