شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل منتخب الشباب المتوقع أمام المغرب فى نصف نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على التشكيل الذى يخوض به مباراة المغرب، عند التاسعة مساء اليوم الخميس، فى نصف كأس أفريقيا للشباب المقامة حاليا فى مصر.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره المغربي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

الدفاع: أحمد عابدين - محمد سمير - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي.

الوسط: أحمد كباكا - محمد السيد - سيف سفاجا.

الهجوم: مؤمن شريف - أحمد شرف - محمد زعلوك.

من ناحيته، قال أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 سنة لكرة القدم في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأربعاء قبل لقاء المغرب في التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوي بالدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة في ضيافة مصر بأن المنتخب جاهز للقاء بعدما نجح في تحقيق الجزء الأول من أحلامه وهو الصعود للمونديال.

وتابع نبيه قائلا: "حجز تذكرة المونديال لا شك أنه أمر يمنحنا مزيدا من الاستقرار النفسي ورفع الكثير من الضغوط التي عانى منها المنتخب على مدار المنافسات القوية السابقة".

وأضاف: "مباراتنا مع منتخب المغرب الشقيق هي (ديربي) عربي أفريقي ونهائي مبكر لأننا سنواجه منافسا قويا ومنظما أثبت وجوده قاريا وعالميا على مدار السنوات الأخيرة، نتطلع لتقديم مباراة تليق باسم بلادنا، سندافع بقوة واستبسال عن أحلامنا المشروعة وسنقاتل من أجل استمرار المسيرة نحو الحلم الأفريقي".

وتطرق المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحاته للحديث عن المفارقة التي تحدث في البطولة مع تأهل الأربعة منتخبات الذين كانوا ضمن مجموعة الفراعنة في القرعة الأولى للبطولة قبل نقل البطولة إلى مصر وأجراء قرعة جديدة حيث كانت القرعة القديمة تضم المنتخبات الأربعة في مجموعة واحدة وهى منتخبات: "مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب، وهذا وإن دل فإنه يدل على أن البطولة قوية وكل منتخباتها تتقارب مستوياتها ولو أقيمت البطولة بتواجد الأربعة المتأهلين للدور قبل النهائي في مجموعة واحدة كان ذلك يعني خروج فريقين على الأكثر منها مبكرا منذ الدور الأول،.

وشدد نبيه في تعليقه على خروج الحلم المصري من رحم المعاناة قائلا: ،كل المنتخبات عانت في المنافسات بدور المجموعات ودور الثمانية وهذه هي طبيعة كرة القدم"، مؤكدا أن لاعبينا كانوا أبطال وعلى درجة كبيرة من المسئولية وبانتظارهم بنفس الروح القتالية والأداء الرجولي في لقاء المغرب من أجل إسعاد جماهيرهم.