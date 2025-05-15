شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف مفاوضاته لتدعيم الدفاع ويفاضل بين ياسين والجزار والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو النادي الأهلي ، مفاوضاتهم وإتصالاتهم لحسم ملف تدعيم دفاع الفريق بأكثر من صفقة محلية بسبب معاناة هذا المركز في الفريق على خلفية الإصابات المُتتالية بجانب تزايد فرص رحيل رامي ربيعة لعدم الإتفاق حول تجديد عقده ، ويكثف مسئولو الأهلي إتصالاتهم مع ناديي غزل المحلة وفاركو لضم عمرو الجزار مدافع الأول وياسين مرعي مدافع الثاني ، ويرغب الأهلي في حسم هذا الملف سريعاً في ضوء الأزمة الواضحة التي يعاني منها خط دفاع الأحمر هذا الموسم.

ومازال ملف تجديد عقد رامي ربيعة في الأهلي لم يحسم، حيث توجد مفاوضات مستمرة بين الطرفين لحسم الملف بشكل نهائي.

الأهلي يرفض مطالب رامي ربيعة المالية للتجديد.. واللاعب يطلب 40 مليون جنيه سنويًا

من جانبه، كشف الإعلامى أحمد شوبير فى وقت سابق، عن رفض النادى الأهلى الطلبات المادية للمدافع رامى ربيعة من أجل تمديد تعاقده، خاصة فى ظل مطالبته بالحصول على أكثر من 40 مليون جنيه فى الموسم الواحد.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن رامى ربيعة لاعب عقلانى وليس عاطفيا فى قصة التجديد.

وينتهي عقد رامي ربيع مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ودخل مسئولو القلعة الحمراء في مفاوضات مع اللاعب للتجديد، وعرض الأهلي على اللاعب 20 مليون جنيه سنوياً، فيما طلب ربيعة الحصول على 40 مليون جنيه.